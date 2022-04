Une formation artistique.



1976 Baccalauréat 3 langues : anglais, espagnol, italien

1980 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique à IAV Beaux Arts d’Orléans, 45.



Un cursus professionnel de créatif indépendant, à Paris.



1981 Inscription à la Maison des Artistes comme illustratrice indépendante pour la Presse et la Publicité. Collaboration régulière pour Le Monde.

1986 Création de l’atelier Double Face en association avec un décorateur de théâtre pour la réalisation d’objets factices, de décors et d’effets spéciaux pour la Publicité.

1989 Première mise en scène d’exposition à l’Institut du Monde Arabe avec « Mémoires de soie»



Un domaine d’intervention culturel privilégié: la valorisation des patrimoines.



1995 CRÉATION DE L’AGENCE ISABELLE QUIDET, SCENOGRAPHIES, à Poitiers, 86.

L’agence rassemble des compétences complémentaires de muséographie et de scénographie. Elle est spécialisée dans les problématiques d’Interprétation des patrimoines tels que : Archéologie, géologie, architecture et paysage, territoire et environnement, art contemporain, ....

Deux types de missions pour les collectivités en charge de ce patrimoine : des études préalables - ingénierie culturelle - ou des missions de maîtrise d’œuvre.



1995/2016 Une pratique opérationnelle de 20 ans

A l’écoute des maîtres d’ouvrages, élus, partenaires institutionnels, collectivités, cette expérience implique

- une réelle pratique de gestion de projet : de la conception au suivi de réalisation alliant créativité, exigence et rigueur,

- de gestion d’équipe et de compétences croisées,

- de gestion d’un budget public et de la responsabilité qui en incombe.



Mes compétences :

Ingenierie culturelle

Gestion et conduite de projet

Scénographie museographie