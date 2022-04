Isabelle RABET

Je suis spécialisée dans le management de talents pour les entreprises, les associations et les collectivités, la gestion de projets et la communication événementielle :

- Conception et accompagnement de projets / Animation de projets collaboratifs / Recherche et mutualisation de compétences spécialisées



- Gestion stratégique et méthodologie de projet / Management de groupe / Création de produits et création d'événements



- Avec mes partenaires : conception sur mesure de stands, supports et plan de communication associée / Fabrication et installation / Organisation globale



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion administrative

Aisance relationelle

Organisation d'évènements

Conseil en communication