Isabelle RACHMANN

Responsable boutique depuis 12 ans dans le domaine du prêt -à porter moyen/haut de gamme , je suis au service des sociétés qui m'emploient.



Je voue une véritable passion pour mon métier , c'est pour ma part signe de stabilité .

Je pense que le début d'une vente commence par l'accueil , un sourire et la connaissance du produit .



Je suis une personne "de terrain " qui apprécie le travail en équipe et sais organiser la vie quotidienne en boutique .

Dynamique , enthousiaste , commerçante , j'aime relever des challenges et évoluer dans un secteur concurrentiel.

Passionnée par la mode, j'ai également la culture du résultat et de l'entreprise .



Je souhaite de nouveau m'investir dans une entreprise qui me fera évoluer .