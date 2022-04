Avocate depuis 2004, j'exerce la défense judiciaire et le conseil en droit des personnes :

droit de la famille, droit international privé, droit des étrangers et de la nationalité, droit pénal.



Médiatrice depuis 2015 j'interviens également dans le cadre du règlement amiable des litiges en toutes matières.



Plus d'informations : http://www.isabelle-raffard.com



Mes compétences :

Conseil juridique

Défense judiciaire

Médiation