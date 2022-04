Isabelle RAMAÏOLI

Séminaire, congrès, incentive, team building, réunion, symposium, lancement de produit... sont autant d'occasions de faire passer un message et de "créer l'événement".



Chaque client est unique, chaque événement exige une excellence opérationnelle sans faille, dans le cadre de la stratégie globale de l'entreprise, et une optimisation maximale.



Concevoir, imaginer, structurer, mettre en place, coordonner, piloter, analyser, communiquer, manager et garantir le bon déroulement des événements aussi bien sur le plan logistique et financier, à l'image d'un véritable maître d’œuvre, telle est la mission que je remplis avec passion pour tous les projets qui me sont confiés.





Mes compétences :

Management de projet

Management opérationnel

Négociation

Management international d'événement

Marketing opérationnel

Organisation d'évènements

Industrie pharmaceutique

Pilotage de prestataires

Gestion budgétaire

Tourisme d'affaires

Gestion de la relation client

Technologie Relationnelle