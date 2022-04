Je suis particulièrement intéressée par un poste d'hôtesse de caisse/vendeuse à plein temps.



Possédant une solide expérience en qualité d'hôtesse de caisse/vendeuse et arrivée au terme de mon contrat, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Mes qualités d'organisation, ma disponibilité, ma courtoisie, ma discrétion et mon sens relationnel sont des qualités que j'aimerais mettre au service d'une enseigne dynamique.



De formation administrative, mais ayant le sens du commerce avant tout, j'ai évoluer au sein de différentes enseignes. Ma polyvalence m'a permis de m'adapter à différentes situations et je m'intègre facilement.





Isabelle RANNOU