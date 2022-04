Isabelle RAOUL

Je suis une passionnée de l'écriture et de l'image, de la transmission et de l'édition. Forte de 25 ans d'expérience, je suis experte dans ces domaines et plus généralement en communication.



En tant que N°2 de la Communication du groupe Bouygues puis créatrice d'entreprise, j'ai connu tous les domaines de la communication. J'ai notamment managé une équipe de journalistes pour réaliser un magazine, rédigé des discours de direction générale, conçu et réalisé des outils web et vidéo de communication interne et externe, élaboré le rapport annuel d'une société cotée. J'ai enfin mené des projets éditoriaux d'envergure de la conception, à la rédaction et la production, comme un livre d'histoire de 650 pages et une biographie illustrée.



J'ai développé ainsi de multiples compétences : conception éditoriale, techniques rédactionnelles, coordination d'équipes pluridisciplinaires, iconographie, maîtrise des processus de fabrication, respect du budget et des standards de qualité.



Je les mets désormais au service de particuliers ou d'entreprises, et les transmets par l'enseignement.



Mes compétences :

Chaîne graphique

Stratégie de communication

Photographie

Management

Stratégie d'entreprise

Rédaction de contenus -discours-articles-livres

Conseil en communication

Communication éditoriale

Enseignement universitaire

Formation