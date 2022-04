Isabelle RAQUIN

Architecte technique, je participe à la définition des solutions informatiques qui permettent d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et les coûts globaux des outils utilisés par les différents acteurs de l'entreprise.



Ma devise: pragmatisme, écoute, efficacité.



Mes compétences reposent sur une expérience diversifiée. Après un premier poste en société de service, j'ai intégré la banque Société Générale en adoptant une démarche volontaire et régulière de mobilité interne. J’ ai ainsi occupé plusieurs fonctions d’administration système et un poste d’encadrement de proximité avant d'évoluer vers une activité plus transverse d’architecte technique. J'ai ensuite enrichi mon expérience en rejoignant le groupe d' assurances Generali.



Ce parcours me permet d’aborder les sujets techniques avec une vision globale et pragmatique.









Mes compétences :

Architecte Technique

Architecture d'entreprise

Automation

Datacenter

Décisionnel

IMS

ITIL

JEE

Mainframe IBM

Production

Sécurité

Togaf

UNIX AIX

Web

Gestion de projet

Cloud computing