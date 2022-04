Isabelle RARIJAONA

Bonjour à vous,



Rédactrice web, je viens sur cette plateforme pour permettre l'accès à mes services de rédaction à toutes les personnes qui ont un petit budget, mais des envies et ambitions!



L'argent ne doit pas être un frein à la réalisation de vos objectifs !

Que vous soyez jeune entrepreneur, ou dirigeant d'une petite entreprise, étudiant, ou gérant d'un blog, je vous propose alors des textes à petits prix.

Pour davantage d'articles et/ou des articles plus longs, n'hésitez pas à consulter mes différentes options ci-dessous, restant à des prix très accessibles. Chaque article vous sera transmis au format word et/ou pdf, selon votre préférence.



Mes tarifs comprennent la recherche et rédaction de votre article, la recherche et l'insertion de mots-clés pertinents, l'optimisation, etc...



Ayant de vraies connaissances et expériences (professionnelles) dans le secteur de la santé, médical, du social, et des ressources humaines, j'écris beaucoup sur ces thématiques (de même, développement personnel, développement professionnel, nutrition, psychologie, médecines naturelles, ect...).

Néanmoins, je reste ouverte à d'autres sujets bien évidemment !

Bellah



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word