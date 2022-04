Isabelle RAUDE-SLAVINSKY

Assistante de Direction expérimentée, je mets à votre disposition ma connaissance de secteurs d’activités tels que : centre d’affaires, presse, travaux publics/bâtiment, assurance et transports, au sein de services finance/informatique.



Je recherche actuellement un poste d'assistante polyvalente (assistante commerciale/administrative - assistant de direction).



Je suis attirée par les diverses fonctions que ce poste suppose. Je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.



Pour ce poste impliquant polyvalence et faculté d'adaptation, mon expérience au sein d'un service (gestion administrative et financière), l'administration relation clients/fournisseurs, la gestion de planning constituera un atout pour cette fonction.



Rigoureuse, souriante, autonome, dynamique et dotée d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer une équipe de cinquante personnes. Ma capacité du travail et ma persévérance m'ont permis de progresser dans mes fonctions et mes responsabilités.



Je suis prête à m'en entretenir en détail avec vous, et je me tiens à votre entière disposition pour convenir d'un rendez-vous.



A bientôt.



Isabelle Raude



Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Secrétariat

Assistanat de direction

Microsoft Office

Suivi commercial et administratif

Planification

Internet