Isabelle REGIS

Après une expérience de près de vingt ans au sein d'un groupe industriel - FUJIFILM - où j’étais en charge des unités de fabrication de photo façonnage françaises en liaison avec la direction européenne ,

Riche de multiples expériences et opportunités transformées pour certaines en réussites,

Inspirée par l'observation des modes de vie dans les grandes agglomérations et leurs contraintes,

Adepte du goût , des aliments sains et convaincue que la " bonne santé " commence par une alimentation saine et équilibrée.

J'ai choisi de créer MissGoodFood , une entreprise qui propose une offre alimentaire nomade qui veut contribuer au bien être de tous et procurer un moment de plaisir .

Une entreprise de proximité, raisonnable dans son développement , exigeante dans les produits qu'elle sélectionne uniquement sur des critères de qualité , proche de ses partenaires qui partagent ses valeurs et, respectueuse de ses clients à qui elle veut du BIEN.

je vous invite à visiter le site MissGoodFood à l'adresse suivante:

Mes compétences :

Management d'équipes

Coaching individuel

Service clients

Étude d'impact

Management de Projet / transversal

Conduite du changement