Isabelle REI

Je suis en charge des dossiers de ventilation nucléaire en phase exécution, depuis l'origine de la consultation jusqu'à la réalisation chantier.



Je réalise les chiffrages pour l'activité Génie climatique et oriente les réponses à appel d'offres vers des solutions techniques alliant faisabilité et pragmatisme.

J'assure également la planification du projet, le pilotage des études, des clarifications techniques, limites de fourniture ,analyse des offres fournisseurs et rapports d'enquêtes sites.



En phase études, je représente l'interlocuteur privilégié des bureaux d'études ingénierie client, le collecteur et le garant de l'ensemble des produits de sortie documentaire.



En phase réalisation, j'assure un soutien technique terrain pour la garantie de la faisabilité des produits de sorties études (facilité d'accès, problématique d'installation et de maintenance).



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

Conception

Génie climatique

Ingénieur d'Affaires

Réalisation

Ventilation

Appels d'offres

Chiffrage des chantiers

Revamping