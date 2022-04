Isabelle REMOND

Je suis à la recherche de nouveaux défis et souhaite mettre à profit mes compétences de commerçante et de manager dans la grande distribution.



On me reconnait comme étant à l'écoute du client au quotidien afin de lui apporter des réponses, des solutions novatrices et un service personnalisé.



Avoir évolué à différents postes en entreprise, tant en terme de missions que de challenges, m’a permis d’affûter mon ouverture d'esprit, prise d'initiatives, organisation, planification.

Entrepreneuse et négociatrice, je possède une véritable culture de résultat.



C’est donc dans la perspective d’une future collaboration que je vous propose de nous rencontrer afin d’échanger de vive voix sur l’opportunité de ma candidature et sur les potentiels que je saurai mobiliser pour vous.



Mes compétences :

Organisation

Esprit d'initiative

Sens du service client

Prise de décision

Curiosité commerciale

management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel