Isabelle RENSI

De retour en France en 2010, après 10 années passées en Amérique Latine (7 ans au Chili et 3 ans au Mexique), où j'ai travaillé dans les domaines de l'adminitration et de l'enseignement, j'ai rejoint le Groupe Orange auprès de sa filiale Générale de Téléphone en tant qu'Assistante de Direction et Responsable des Services Généraux. Ma formation, mes expériences à l'étranger et mon profil international m'ont permis de développer une grande capacité d'adaptation et de proposer une vision différente des projets et de leur approche.