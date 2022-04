Isabelle RESPAUT

MARKETING OPERATIONNEL ET EVENEMENTIEL

ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC - HIGH TECH



Domaines de compétences :



- Trade Marketing

- Promotion des Ventes

- Merchandising

- Identité Visuelle

- Web / e-trade

- Partenariats

- Salons et Evènements



SONY FRANCE (15 ans)

Fonctions occupées:



Responsable Consommateurs (2 ans)

Responsable de Secteur Paris-RP (7 ans)

Responsable Promotion des Ventes (5 ans)

Responsable Salons et Evènements (1 an)



PANASONIC FRANCE (depuis avril 2008)



Trade Marketeur



LOGITECH FRANCE

Channel Marketing Manager



PHILIPS FRANCE

Trade & Shopper Marketing Manager



PHILIPS LIGHTING FRANCE

Channel Marketing Manager Philips Hue



Mes compétences :

Electronique

High tech

Identité Visuelle

Marketing

Merchandising

Partenariats

Promotion

Promotion des ventes

Trade marketing

ventes