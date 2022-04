Isabelle RESTAURANT L'ATELIER

Nous sommes un restaurant traditionnel situé dans la zone saint martin à hyères. Nous proposons une cuisine traditionnelle "maison" élaborée à partir de produits frais et locaux. Nous organisons des soirées à thème les samedis soirs, ainsi que des anniversaires, fêtes de famille, mariage, baptême, réunions de travail etc etc etc.

N'hésitez pas à nous contacter au 04 94 23 73 48 pour de plus amples informations.

A bientôt à l'Atelier.

Isabelle et David.