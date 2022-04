Isabelle REVERT

29 ans d’expérience dans la communication …

Mes atouts : j’ai acquis, au fil de ces années, toutes les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins des clients depuis la création jusqu’à la livraison des produits finis.

Forte d’une expérience de 14 ans en agence de production, je possède une grande connaissance de l’édition « haut de gamme » et maîtrise parfaitement tous les acteurs de la chaîne graphique (papier, impression, façonnage, logistique).



Mon objectif aujourd’hui est de mettre en œuvre mon savoir-faire et mes connaissances chez l’annonceur ou en agence dans un poste de responsable de production / chef de fabrication pour de nouveaux défis.





Mon parcours professionnel se dessine en 2 phases majeures :



- 15 ans en agence de publicité (Agence PUBLIDEE à Rouen) où j’ai occupé les postes d’assistante Chef de Publicité puis Chef de Publicité pour les comptes Singer , Cafés Legal. (clients pour lesquels je gérais les différentes étapes pré-presse et post-presse des éditions publicitaires et événementielles).



- 14 ans en agence de production chez GUTENBERG NETWORKS à Levallois-Perret durant lesquels j’ai occupé successivement les postes de chef de fabrication et directrice conseils pour le compte des Galeries Lafayette puis de responsable de production.

Cette expérience m’a permis de mettre en avant mes compétences techniques, commerciales et managériales.





Mes compétences :

MAITRISE DE LA CHAINE GRAPHIQUE

GESTION DE LA QUALITE

GESTION DE LA RELATION CLIENT ET FOURNISSEUR

REPORTING

CONSEILS

GESTION DES COUTS DE PRODUCTION