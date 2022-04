Isabelle REYDET

Mes qualités : une expérience professionnelle et personnelle riche & variée. Fort sens de l'humain, éthique, droiture, transparence, qualité, honnêteté, dynamisme, ténacité.



Diplomée de l'ESLSCA à Paris, j'ai été successivement au comité de direction de cxp (organisme de référence en matière de progiciels), puis dircom de Cincom (éditeur) pendant 5 ans avant de décider de changer totalement de cap.



Arrivée début 1994 au Maroc en "challenge personnel", j'y ai créé le cabinet CMC2 (marketing, communication-rédaction-RP, formation) et développé un tissu relationnel important, tant au niveau des institutionnels, des décideurs de grandes entreprises que des PME/PMI et des média.



En 1997, j'ai signé un partenariat avec Le CXP (www.lecxp.com) à Paris afin que CMC2 représente cet organisme de référence au Maroc.



En 2005, après deux ans d'étude du marché, j'ai participé à la création et au développement de Liberty Tech pour promouvoir et commercialiser au Maroc la distribution Mandriva Linux (contrat signé début 2006) et plusieurs modules de formation axés logiciels libres (LPI, OOO,...) afin d'ouvrir un marché jusque là "propriétaire".



Début 2006, j'ai initié la constitution d'un réseau de consultants-animateurs pour intervenir sur le Maroc et d'autres pays, autour de différents leviers de développement. CMC2 a signé un partenariat avec Transtec pour répondre aux missions de l'ANPME.



Début 2010, CMC² est officiellement reconnu au Maroc en tant qu'OCF et fait partie des cabinets agréés par l'ANPME pour 3 ans.



Au 1er janvier 2011, je décide de mettre en veilleuse la société et de prendre un nouvel élan en tant que consultante indépendante, intermédiatrice et chef de projet marketing, communication BtoB, RH, sécurité.

Depuis, j'ai accompagné différentes actions de recherche et qualification de partenaires, relations presse et ai réalisé intégralement la structuration et le contenu de plusieurs sites Web.



Je reste passionnée par le développement humain dans un contexte pluriculturel particulièrement enrichissant.

Ma connaissance de différentes cultures, mon ouverture sur les autres et... les crises que j'ai vécues et dépassées, sont des atouts particulièrement forts.



C'est pourquoi j'accompagne des adultes et des adolescents afin de les aider à surmonter certaines difficultés personnelles / professionnelles grâce à une écoute attentive, un réel dialogue et des conseils. Effet miroir...



Mes compétences :

Marketing Opérationnel

Communication Btob

Rédactionnel ciblé

Relation Médias

Promotion des Ventes

Marketing Direct

Rh Et Formation

web services

Communication Interne

Structuration, Rédaction Tout Type De Documents O

Intermédiatrice

Consultante Freelance

développement Et Animation De Réseaux

Profilage De Ressources

Gestion de projet

Community management

Ressources humaines

Réseaux sociaux