Isabelle RICHARD

Je suis très motivée par le métier d'assistante polyvalente qui m'intéresse par sa diversité et les différentes actions liées à ce travail. Mais une évolution (ou reconversion) dans le domaine numérique retient également toute mon attention.



Il est important que mon expérience professionnelle puisse apporter un plus, de part mon savoir-faire, mes connaissances générales et informatiques.



Travailler avec sérieux, de manière organisée, toujours vouloir faire mieux, avec bonne humeur et en confiance.



Mes compétences :

Ciel Compta

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word