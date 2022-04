Isabelle RICHEZ

Experte en communication B2B et B2C, je suis en recherche active d'un nouveau challenge.



Mon expérience, en France et en Suisse, dans un contexte multi environnemental m'a dotée d'une grande faculté d'adaptation et a prouvé mon agilité.



Mes compétences principales :

- analyse des données sectorielles / veille concurrentielle

- stratégie marketing communication

- plans d'actions opérationnels omni canal

- développement commercial et fidélisation

- définition et suivi des budgets,

- gestion de partenariats,

- coordination d'équipes pluridisciplinaires,

- bilan des opérations - ROI et arbitrage.



Mes qualités relationnelles, mon aisance à l'oral et à l'écrit, mon sens de l'organisation et mon dynamisme sont les points les plus saillants de mon profil.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Développement commercial

Management commercial

Management opérationnel

Négociation

Achats

Planification

Business development

Médias

Médias sociaux

Print

Rédaction