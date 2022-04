Isabelle RICOLLEAU

Formation Assistante de Direction IFOCOP Montigny le Bretonneux chez IFOCOP - Institut de Formation Professionnelle



Notre collaboration sera fructueuse. Rencontrons-nous !



Après une expérience de 6 ans en tant que commerciale, puis responsable adjointe de boutique de luxe secteur HBJO, je valide mes compétences en Assistanat de Direction par un diplôme d’Assistante de Direction de niveau III (bac+2) à l’IFOCOP de St Quentin-en Yvelines.



Celui-ci intègre une période en entreprise qui s’effectue du 12 Mars au 31 Juillet 2018.

Je pourrai soutenir votre équipe pour :



 Assister les équipes : commerciale, marketing, Ressources Humaines, designer, production…

 Assurer l’organisation administrative et la gestion du personnel

 Gérer les évènements internes et externes



Et le reste à découvrir dans mon CV



Je reste à votre disposition et je suis disponible pour vous rencontrer



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Gestion des stocks

Service client

Prise de parole

Gestion de la relation client