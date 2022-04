Isabelle RIGOT ROCHE

Forte de 15 années d’expérience au sein du Groupe Auchan, j’exerce des missions à forts enjeux stratégiques. Ingénieur développement Qualité et contrôle, je développe de nouveaux produits, je suis garante de la conformité et de la fiabilité des produits commercialisés par l’intégralité des points de vente français (hypermarchés-supermarchés). Je suis responsable de l'établissement des cahiers des charges, des étiquetages, des plans de contrôle, du suivi des réclamations clients. Je mets en place les procédure d’analyse et je les négocie. Mes responsabilités m’ont amené à intervenir en anticipation, mais également en réaction aux événements identifiés (mise en place d’actions correctives internes et externes).



Je suis désormais en recherche active et à l'écoute de nouvelles opportunités de carrière .



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Travail en équipe

Organisation