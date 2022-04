Isabelle RINGARD

Je suis titulaire du BTS Bioanalyses et Contrôles et je souhaite obtenir mon premier emploi, afin de concrétiser mon projet professionnel qui est de devenir technicienne de laboratoire.

Je suis ouverte à plusieurs domaines comme l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmacologie...



Je suis dynamique, motivée et déterminée à me former rapidement et efficacement.



J'accepte tous types de contrats, CDI, CDD, Intérim de courte ou longue durée.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel