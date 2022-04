Isabelle RIOUX

Expérience confirmée dans les produits et les métiers dans le secteur des cosmétiques.

Grâce à mon expérience professionnelle, j’ai acquis une connaissance significative des acteurs de la distribution sélective, tant des chaînes régionales et nationales que des parfumeurs traditionnels.

Durant la période janvier 2010 - mars 2011 j’ai mis en actif mon savoir faire acquis lors de mes années en parfumerie au sein de la société Bulgari Parfums en étant responsable de secteur de 19 départements et en finissant avec 33 départements sous ma responsabilité.

​En tant que chef de secteur chez Bulgari Parfums, la prospection faisait également partie de mes missions ainsi que l’ouverture de nombreux comptes car mon objectif était d’implanter la marque au sein des parfumeries sélectives et d’instituts de beauté. Dans le cadre de ce poste j’ai procédé, par écoute des besoins des clients et prospects à des actions de dynamisation du réseau commercial tout en prenant, pour certains points de vente, les plans d’actions nécessaires afin de garantir la rentabilité de la marque.



​La formation était également une de mes missions en tant que chef de secteur chez Bulgari Parfums:



- Formation des conseillères sur le point de vente, présentation des nouveautés, maintenir un bon niveau de connaissance des produits et fédérer l’ensemble des conseillères pour créer une dynamique des ventes « incentive » mise en place d’action en point de vente.

- Formation et suivi des animatrices (lors d’animations promotionnelles ) mise en place dans les points de vente. ( Séphora, Galerie Lafayette, Printemps )

- Suivi des opérations nationales ( bonne réception des produits en points de vente, mise en place dans chaque parfumeries de la PLV, des têtes de gondoles, et augmenter la visibilité qualitativement de la marque)



​L'accomplissement du chiffre d'affaire, la visibilité de la marque, le merchandising, la formation étaient mes priorités, compte tenu que j’ai commencé en 2010 avec un secteur à -18% et j’ai terminé en positif en 2012 à + 33%.



​De janvier 2012 à janvier 2014, j'ai mis à profit mon professionnalisme au sein de cette société qui distribue de nombreuses marques comme ESSIE PRO, ANESSI, ARIANE (lumière pulsée) j





De 1998 à 2009 j’ai évolué dans l’univers de la parfumerie j’ai occupé plusieurs fonctions :



- Implantation de nouveaux de points de vente ( Vichy )

- Gestion des stocks

- Conseillère tout axes ( parfums, soins, maquillage )

- Caisse /remise en banque

- Merchandising

- Arrivage

- Mise en avant animation / Vitrine

- Vente

- Inventaire

- Responsable de rayon

- Maquilleuse



​Connaissant l’univers de la parfumerie, je souhaite mettre mon expérience au profit d'une societe dynamique, ayant étais formée aux exigences, complètement autonome en ce qui concerne la relation commerciale, la négociation, la formation, le suivi des commandes, la mise en avant du merchandising, la vente, la concurrence, je souhaite revenir en parfumerie en tant que responsable ou commerciale.



​Je souhaite souder et fédérer une équipe afin d’atteindre les objectifs communs comme, fidéliser et conseiller une clientèle, augmenter le panier moyen par le biais d’achats complémentaires, optimiser le chiffre d’affaire en analysant les indicateurs commerciaux (taux de transformation / panier moyen, concurrences ) mettre en place des actions terrains.



​Je sais faire preuve d’écoute, de pédagogie et de professionnalisme je veux transmettre mes connaissances, former de nouvelles conseillères et garantir l’image de marque et la notoriété de la société qui me donnera ma chance



​Très rigoureuse et tenace, je veux réellement m’investir personnellement pour vous satisfaire dans mes nouvelles fonctions.



​Passionnée par le domaine de la parfumerie, c’est une véritable vocation et cet univers me manque réellement. Je souhaite aujourd’hui, mettre mes atouts professionnel en m’impliquant dans le déploiement de la politique commerciale par mon dynamisme, mon pouvoir de conviction et connaissance terrain.