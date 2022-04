Isabelle ROCHE

A peine finies mes études de lettres modernes - poussées jusqu'au DEA - j'ai fait mes premiers pas dans le monde de l'édition en étant lectrice-correctrice pour diverses maisons. Un métier appris sur le tas, sans avoir suivi de formation particulière et qui s'est vite élargi à la réécriture, à la rédaction de quatrièmes de couverture. J'ai eu le plaisir de croiser sur mon chemin professionnel Frédéric Grolleau grâce à qui je suis devenue chroniqueuse littéraire, d'abord pour parutions.com, puis pour lelitteraire.com et, aujourd'hui, pour le site dédié à "l'actu de la littérature policière", k-libre.fr. Cette activité a développé le goût que j'avais déjà pour l'écriture, et je lui dois, en outre, de m'avoir donné l'occasion de réaliser plusieurs interviews qui ont à chaque fois été de grandes rencontres, des moments privilégiés de conversation avec auteurs et éditeurs dont certains sont devenus des amis. C'est ainsi que j'ai été amenée à collaborer régulièrement à la revue belge Le Carnet et les instants...

En dehors de la littérature stricto sensu, je m'intéresse beaucoup au théâtre et suis très sensible aux arts graphiques - dessin, peinture, photo...

En janvier 2009, je me décidai enfin à me tailler mon petit coin de Toile à moi - un "blog". Je mets là des chroniques et des interviews, mais aussi des photos, et des textes personnels.

Ce qu'est une "bonne journée" pour moi? Une journée à la fin de laquelle j'ai terminé un travail, réussi quelques photos, ou bien mis le point final à un texte personnel. Si rien de cela n'advient, c'est journée grise. Sauf si un(e) ami(e) me fait signe.



