Isabelle ROCHE

L'Assistanat de Direction à l'International c'est mon job depuis de nombreuses années ! ma langue de travail est l'Anglais , diplômée de l'Université LYON III, maîtrise LEA Allemand et Russe, DESS Commerce International, j'ai évolué en tant qu'Assistante au sein de différentes Directions du laboratoire orthopédique américain Biomet, plus particulièrement : Export et Marketing.

Le Commerce International est un leitmotiv dans ma carrière professionnelle, que ce soit au niveau des contrats, des ventes (interface entre l'ADV Export, le commercial et le client, ), des relations avec les clients étrangers, ou des procédures juridiques ....aussi je serais heureuse de pouvoir échanger sur cette thématique, faire profiter de mon expérience professionnelle et m'enrichir de celles des autres, aller vers l'excellence c'est partager... je suis à votre écoute, et vous invite à prolonger votre visite par la lecture de mon parcours.



Mes compétences :

Santé

Orthopédie

Commerce international

Assistanat de direction

Relations internationales

Communication interne

Communication externe

Compliance Liaison Manager

Export

association citoyenne

Réseaux sociaux