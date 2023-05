Isabelle ROUSSEAU

Je suis formatrice pour l'Association P'tibou Relax (EIBE - Ecole Internationale de Santé et Bien-être de Toulouse). Je forme des animatrices en massage Bébé, Yoga Enfant, et relaxation parent/enfant sur le nord France. Les formations ont lieu en Touraine mais si vous avez un espace assez grand pur m'accueillir je peux me déplacer et animer une formation près de chez vous. N'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Vous pouvez aussi vous joindre aux autres stagiaires sur les dates indiquées sur ma page Facebook: Isabelle, formatrice et créatrice de bien-être



Mes compétences :

EFT

Lithothérapie

Reiki

Bien être

Massage en entreprise