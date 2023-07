Isabelle SARPEDONTI ANGLADE

Je viens du milieu de l'entreprise puisque j'ai travaillé 20ans chez AIR FRANCE.

Aujourd'hui, d'ailleurs, j'interviens en tant que Sophrologue dans leurs locaux de Toulouse Barigoude et Chapitre.

J'ai animé un atelier au sein du siège toulousain de LA POSTE.

J'ai suivi une formation en Réflexologie Plantaire. Je suis titulaire d'un Master en Sophrologie Caycédienne.

Je reçois ma patientèle dans un cabinet, situé à ST Cyprien à TOULOUSE. Je me sers de ces deux méthodes pour épauler les personnes qui viennent me voir pour trouver le moyen de vivre plus sereinement.



Mes compétences :

Capacités oratoires