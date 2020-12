Isabelle SCHLOSSER

Enthousiasmée par mon métier, j'ai crée mon agence d'architecture intérieur sous le nom de la Fée mobil' depuis 2016 . Mon caractère attentif et sensible favorise une communication de qualité avec mes clients .



Formée en design et en communication, j'ai développé un sens graphique qui me permet de traiter:



"Côté Conception" des projets d'architecture intérieur complet, agencement, rénovation, transformation de vos espaces de vie dans une démarche d'écoute et d'optimisation des budgets.

"Côté Design" le dessin de mobilier sur-mesure : Bibliothèque, rangement, tête de lit, dressing...

"Côté Communication" la création de logo, le développement d'une charte graphique mais aussi la signalétique d'orientation ou plus ciblé la signalétique de sécurité.



L'expérience d'architecte intérieur, pour les marchés publics pendant 5 ans m'a permis d'acquérir un large champ de compétence allant du détail de réalisation d'habillage acoustique jusqu'à la définition de polychromie de couleur à l'échelle d'un quartier.



Ce savoir-faire mélangé à la force de conception acquise pendant ma formation m'amène à proposer mes services sur différents domaines d'expertises:



"EMMENAGER " Conseil à l'achat : se projeter / estimer le budget / cerner le potentiel.

"RENOVER" Concevoir un nouvel espace de vie / repenser l'ensemble de votre habitat / concevoir des zones spécifiques (dressing, salle de bains, suite parentale...)

"TRANSFORMER" Un accompagnement unique et des conseils : Conception / ambiance et agencements sur-mesure / travaux.

" DEMENAGER" Conseil pour la vente "home staging" : désencombrer / ranger / ré-agencer / valoriser.





*Parfois ce n'est pas le lieu mais la vie qui change:

Vous étiez seul, vous êtes deux, vous serez trois / hier, le travail à l'extérieur / aujourd'hui, le télétravail à domicile, demain vous ouvrez une boutique / et puis c'est le temps de la retraite .

Ces changements de vie changent notre façon de vivre l'espace, nos intérieurs se forme et se transforme au fil de nos vies!



Mes compétences :

Conception

Rénovation

Design

Graphisme

Communication

Illustration