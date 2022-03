Isabelle SEROR

Commerciale expérimentée, avec plus de 30 ans de succès auprès de professionnels variés, je suis reconnue pour mes qualités relationnelles, mon sens de lorganisation et ma ténacité.

Mon parcours professionnel dans lindustrie pharmaceutique a été en constante progression et jai souvent été parmi les meilleures performances.

A loccasion dun changement de vie, je cherche à mettre à profit les aptitudes acquises dans ma carrière pour évoluer dans un nouveau domaine où les valeurs éthiques, humaines et l'épanouissement personnel seront au cœur de mon engagement