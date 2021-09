Isabelle SIMART

Passionnée par mon métier dans le Business Development international et la Gestion de clients stratégiques, j'aime relever de nouveaux challenges et acquérir de nouvelles compétences.



Titulaire d'un Master en Marketing et Stratégie Commerciale de l'INSEEC et d'une Maîtrise de Commerce International, j'ai acquis une solide expérience de 16 ans dans la Vente Internationale et la Gestion Commerciale Grands Comptes, tant dans le produit que dans le service, auprès de grands groupes français ou internationaux.



Mes points forts sont mon leadership, mon autonomie, mon aisance relationnelle, ma capacité de négociation, mon enthousiasme et ma proactivité.

Anglais courant (langue de travail depuis 2010).



Mes compétences principales sont :

- La vente & business development

- L'accompagnement et le développement de comptes stratégiques à un niveau global

- La gestion de projets internationaux



Je suis en recherche de nouvelles opportunités de carrière idéalement dans une entreprise à taille humaine, un environnement international et dynamique, dans la gestion de clients globaux ou dans l'export ou l'import, dans les Biens de Consommation.

Flexibilité pour voyager fréquemment.



