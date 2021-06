Isabelle TAHTANE (ISABELLE TAHTANE)

Je suis actuellement une formation de Community Manager chez DORANCO Paris.

Par le passé j'ai exercé le métier de Webmaster pour IMMOSTREET du groupe "Se loger à Paris".

J'ai réalisé de courts films (documentaire avec la formation Altermédia ou petits reportages avec l'association Riv' nord à St Denis).

Sur Anglet j'ai créé et encadré des Ateliers photographie et vidéo pour Maison pour tous et animé des ateliers multimédia Techsell à la Fnac de Bayonne.

J'ai également eu quelques expériences en tant que commerciale, pour TOUT OUIE à Paris, (Agence de communication journalistique),et pour le Groupe de presse immobilière BELLES DEMEURES à Paris.

Plus récemment j'ai été Médiatrice sociale à Juris Secours à Épinay-sur-Seine

de 2019 à 2021.