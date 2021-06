Isabelle TALANDIER

Pendant 14 ans généraliste IARD Assurance (RC, DOMMAGES, CONSTRUCTION, TRANSPORT, RISQUES SPECIAUX) hors prévoyance et hors auto (production dans la majorité des cas); je me suis " spécialisée " en assurance de dommages aux biens depuis 18 ans au sein du département construction et patrimoine immobilier (constructeurs et investisseurs immobiliers, réponses aux appels d'offres publics et privés), et sur les 10 dernières années en Risques Industriels (Grande distribution, coopérative agricole, producteur indépendant d'électricité, Banque, ... - Programmes internationaux). Encadrement technique de deux gestionnaires au département Construction