Isabelle THOMANN

Forte de la création et la gestion d'une PME s'étalant sur 7 ans, je me suis retirée du monde professionnel afin d'accompagner mes enfants et d'intervenir dans le milieu associatif et bénévole. En parallèle, et depuis septembre 2016 j'ai entrepris une reconversion de métier (naturopathe) dans le même domaine que mon entreprise (sarl la pépite verte). Cette formation, bien que passionnante et stimulante intellectuellement, ne me permet pas de répondre aux exigences matérielles de la vie de famille. Le travail d'accueil, de vente, de gestion et d'encadrement du personnel étaient les forces du magasin que j'avais créé dans un domaine qui fait toujours sens pour moi.