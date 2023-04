Isabelle TORRES

Bonjour à tous...enfin bonjour à vous (ou toi, si l'on se connaît),



Je me décide à rejoindre le réseau. Oh ! je n'étais pas contre, mais j'avoue avec mon âme d'indépendante, ça n'était pas ma priorité. Quelle erreur !!!!

Remise en question... me voilà donc parmi vous !



En deux mots, ok.. un peu plus.

Je réalise des sites internet vitrines et marchands... mais j'insiste "pas des sites uniformes, impersonnels"...très peu pour moi ! (donc pour vous !)



Pour cela, on se rencontre en direct ou en appel vidéo.

Vous n'aimez pas parler de vous ? Vous avez du mal à mettre en avant vos compétences ?

Rassurez-vous, ça n'est pas simple. Mais intuitive et curieuse, je saurai valoriser vos qualités professionnelles et humaines.



Je ne vous en dis pas plus... rencontrons-nous !



Je maitrise une autre activité : la "formation", mon 1er métier, que j'exerce toujours à ce jour, pour les particuliers ou entreprises.

Formatrice depuis 20 ans (déjà), je m'adapte à votre rythme et besoin par une attention particulière.

Vous sortirez de mes formations avec un enrichissement sur l'utilisation de votre PC et des fiches techniques, office de support de cours.



Vous êtes salarié ? gérant ? grâce à mon enregistrement à la Direction Départementale du Travail, vous pourrez bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle. Contactez-moi pour en savoir +





Mes compétences :

Formation informatique

Microsoft Office

Bureautique

Webmaster

Web-rédacteur