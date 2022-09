Isabelle VANHAEVERBEKE

Depuis plus de 30 ans, je poursuis mon cheminement à la fois personnel et spirituel ce qui m'a permis de me reconnecter à l' Etre Divin, d'accéder à une plus grande conscience de qui je suis et dans le monde dans lequel je vis.

J'ai eu l' occasion à de nombreuses reprises de visiter mes vies antérieures afin de me libérer de mes blessures, de mes actes...

J'ai eu le bonheur de fusionner avec ma partie Divine qui se nomme ISANTROPE, d'identifier ma mission de vie qui est de proposer ces soins "Amour inconditionnel, régénérer, connexion à l' Ame, multidimensionnel, Trans-générationnel, ADN, cellulaire, éveiller en soi sa propre conscience pour se soigner soi-même" avec l'aide des Archanges MICHAEL, METATRON, RAPHAEL, URIEL et GABRIEL.

Dans la suite de mon parcours, je propose des conseils en phytothérapie de "compléments alimentaires".