Isabelle VANRIEST

Je dispose d'une double formation en psychologie. Je suis à la fois psychologue spécialisée dans l'enfance et l'adolescence et l'analyse appliquée du comportement et psychologue du travail.



Mon cursus de psychologie du travail me permet d'appréhender les processus psychiques engagés au travail et facilite une supervision des équipes éducatives ainsi que l'analyse des pratiques du métier par la clinique de l'activité.Ces derniers éléments permettent, par exemple, la résolution de problématiques pointues pouvant être rencontrées tant par l'éducateur face à la personne avec handicap.

D'autre part, mon parcours professionnel antérieur à la pratique de la psychologie m'a permis d'acquérir des compétences dans le management, la gestion, le partenariat avec les organismes extérieurs et la gestion de projet.



Mon expérience professionnelle s'articule autour de ces deux orientations et s'axe essentiellement , et ce depuis plus de 10 ans, dans l'accompagnement thérapeutique des enfants, adolescents et adultes avec handicap.

J'ai également eu l'opportunité de me spécialiser dans l'accompagnement des enfants et adolescents avec troubles du comportement ( Hyperactivité, Trouble oppositionnel avec provocation, Trouble de l'attachement, Troubles des conduites).

Mes interventions s'orientent essentiellement autour du handicap avec, à titre complémentaire, des interventions de formation tant au niveau des organismes de formation pour professionnels qu'auprès d'établissement au contact des enfants tels que collèges et écoles.



Cette expérience riche n'entame cependant pas ma curiosité d'explorer de nouveaux champs d'action.





Mon positionnement actuel est certes celui du psychologue et je souhaite aujourd'hui élargir mon champ d'action à une patientèle plus large dans le cadre d'un exercice de ma profession en libéral.



A compter de Mars 2021 je m'installe en tant que psychologue libéral afin de proposer à un public élargit la possibilité de les accompagner à mettre des mots sur leurs maux.



Mes compétences :

Psychologue Enfance, Adolescence et Analyse Appliquée du Comportement

Psychologue du travail

Formation continue : bientraitance, gestion de conflit, gestion des risques 'suicidaires, violence, modifications adolescentes, formation à la santé sexuelle...