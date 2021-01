J'ai 40 ans, mariée, deux enfants.

dynamique, souriante et plein de vie.

J'aime les nouveaux défis dans mon travail.

J'étais préparatrice en pharmacie depuis plus de 20 an et je viens d obtenir mon diplôme d' état d'aide soignante.

Je suis prête à intégrés une nouvelle équipe et apprendre de nouvelle façon de travailler. Je suis dynamique et volontaire.



Mes compétences :

Spécialiste produit phyto

Stage marketing

formation

marketing

pharmacie