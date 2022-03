Isabelle WILBERT

Souhait : organiser, simplifier les flux d'information et favoriser les synergies entre les acteurs au service du pilotage d'une direction. Assister un (des) dirigeant(s) / Etre en charge d'un service.



Moyens : 4 domaines de compétences : -gestion administrative, commerciale et communication, -coordination multiservices, management transverse -gestion du fonctionnement d'un service, -contrôle de gestion et suivi d'indicateurs.

Mettre en place, coordonner, animer, contrôler les opérations et apporter les corrections ; revoir les processes ; remonter, traiter, diffuser les informations ; suivre les budgets et contrôler l'activité.



Expériences : des TPE aux multinationales (industrie, construction, retail, services, digital, start up) collaboration transversale avec les différentes fonctions de l'entreprise et acteurs externes.

Assistante de direction. Office Manager. Assistante projets.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Contrôle de gestion

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Gestion des services généraux

Gestion de projet

Coordination

Gestion commerciale

Assistanat de direction

Anglais courant

Microsoft Office

Communication

Rédaction

Google Suite