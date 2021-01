Jai récemment repris un cursus diplômant de gestionnaire de paie à lIfocop

Les cours dispensés me permettent de développer mes compétences en paie et administration du personnel notamment. Jai également des cours sur le logiciel Sage paie.



Je recherche donc une entreprise ou un cabinet qui pourrait maccueillir durant cette période, voire plus. Lobjectif étant de venir en renfort dune équipe et dapporter un véritable soutien à lactivité de la structure.