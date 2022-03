Ismaël MAÏZ

Après un master en mécanique avec une spécialité en mécanique des fluides, qui a vu la rédaction d'un mémoire intitulé : "Quelques dégénérescences de lapproximation de Boussinesq", j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine de l'eau tout en ayant des compétences de mécanicien.



Le mastère spécialisé en génie de l'eau, qui est une formation d'une année en alternance accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles, m'a permis d'acquérir des connaissances sur les ressources en eau, les diverses pollutions des eaux, les réseaux d'assainissement et d'eau potable, le traitement des eaux, l'hydraulique de surface ainsi que sur le nouveau code des marchés publics.

J'ai notamment écrit durant cette année une étude bibliographique sur le traitement des sous-produits de l'assainissement vers la biomasse en Union Européenne.



En parallèle, j'ai effectué un stage d'une année dans une entreprise spécialiste de la maîtrise hydraulique et du traitement des eaux pluviales. Je m'occupais de projets en R&D, conception et innovation technologiques en traitement des eaux. Suite à mon stage, j'ai rédigé une thèse professionnelle intitulée :



"Développement d'un dispositif de nettoyage de radiers de bassins de stockage des eaux".



Par la suite, j'ai intégré NSIS afin de recevoir une formation sur l'environnement mainframe IBM (Cobol, DB2, CICS et pacbase). Depuis la fin de cette formation, je suis en mission chez GFI Lille où j'effectue également du travail d'analyste.



Puis en avril 2016, j'ai intégré Econocom Osiatis où j'ai effectué également du travail d'analyste.



Depuis août 2018, je suis professeur certifié de mathématiques



Mes compétences :

Cobol

Mécanique des fluides

Hydraulique

Développement

SQL

Mainframe

IBM

Traitement des eaux

DB2

Pacbase

Mathématiques