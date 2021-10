Ismail BAYMIK

Ingénieur d'Etat en QHSE lauréat de l'école nationale supérieur des mines de Rabat, actuellement à la recherche d'un emploi en industrie. Sérieux et ponctuel, avec maîtrise des normes d'environnement , sécurité et qualité.



Mes compétences :

Trading algorithmique

Marketing opérationnel

Electrotechnique

C

Traitement des eaux

Topographie

Management

Electronique

Eau et assainissement

Visual Basic .NET

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

ISO 14001 Standard

CATIA

C++

C Programming Language

ArcGIS