Ismaîl FRIKECH

Frikech Ismaîl, jeune marocaine née le 27/04/1996 à Meknès.

J'ai eu la chance de profiter par deux formations professionnelle après bien sur l'obtention du baccalauréat.

Ma premier formation professionnelle a été dans le domaine de commerce pendant deux ans au cours de laquelle, j'ai pu approfondir mes connaissance en technique de vente et appris comment gestionnaire une relation avec les clients aussi dans la mise en place des stratégie et d'outils de marketing et les enjeux de E-commerce.

Puis ma deuxième formation considéré comme une formation qualifiante des employées de back office bancaire en offshoring pendant un an, qui m'accroître mes connaissances au monde bancaire notamment (les opérations bancaires, la gestion de caisse, la bourse et aussi la coté juridique du banque) à travers des matières qui me passionnent et me permettent d'acquérir un raisonnement logique, une méthode de travail ainsi qu'un esprit d'analyse.

et pour améliorer ma carrière professionnelle et développer mes compétences, J'ai réaliser six mois de stage fructueuse au sien des différents sociétés et services.

Personnellement, je suis méthodique, rigoureux, et polyvalent, J'apprécier le travail en équipe mes également j'ai adopter un attitude autonome et spontanée, avec la capacité d'adaptation et la réactivité face au changement.