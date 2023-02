Ismail HAZA (HAZA MOUHAMAD ALY ISMAIL)

J'ai obtenu en 2022 mon BTS Conception de processus et Réalisation de Produits au Lycée Simone Veil et je suis actuellement en licence pro CFAO à l'IUT de Sorbonne Paris Nord sans entreprise.



Je suis à la recherche d'une entreprise pour un stage de fin d'année à partir de avril/mai pour une durée allant jusqu'à 12 semaines dans le bureau d'étude de votre entreprise.



J'ai toujours aimé tout ce qui touche à l'innovation technologique, c'est d'ailleurs cet intérêt pour ce domaine qui m'a fait choisir mon BAC STI2D et mon BTS. Ces formations m'ont appris à répondre à des besoins techniques en mobilisant toutes mes capacités et mon imagination, à réfléchir de manière logique et à être rigoureux. Je trouve que ces qualités correspondent bien au secteur que je vise, c'est-à-dire le dessin industriel et l'usinage et je compte pérenniser ces qualités en stage dans une entreprise au sein d'un bureau d'étude de produits industriels ou un atelier de productique.