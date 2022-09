Avant la validation de mon diplôme en génie civil j'ai fait un projet de réhabilitation en faisant des travaux de diagnostique et de renforcement des éléments structuraux d'un ancien bâtiment, qui m'a encouragé et motivé de continuer dans ce domaine qui est devenu mon projet professionnel.

Ainsi, je viens d'accomplir ma formation IMRO en Master 2 : Inspection, maintenance et réparation des ouvrages d'art.