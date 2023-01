Issam AZLOUK

Etudiant en 3ème année de Licence Informatique spécialité Conception d'Intelligence Logiciel et Système à Paris-Saclay, je suis à la recherche dun stage afin de valider mon année universitaire, de préférence en développement/conception logiciel ou cybersécurité.



A travers ce stage, mon objectif est principalement de développer mes connaissances et mon expertise dans différents langages de programmations.



Rigoureux, curieux et autonome, je souhaite minvestir dans mon travail et saisir toutes les opportunités qui se présentent. Je suis ouvert à toutes propositions professionnelles.