Issam BAKADIR

Comptabilité: - Tri des dossiers

- Gestion de Portefeuille

- Saisie aux différents journaux QUADRACOMPTA, SAGE

- Initiation à la gestion de la paie

J'ai appris à être rigoureux car le moindre centime n'est pas permis. La ponctualité, car les délais de déclaration sont fixes.



Gestion des ressources Humaines: - Rédaction des emplois du temps

- Modulation des heures, entre le prévisionnel et le réel

- Entretient avec les animateurs pour le suivi du planning

Accueil et écoute des salariés, avec respect et le sourire. Capacité d'adaptation en fonction des situations