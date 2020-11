Itemm INSTITUT TECHNOLOGIQUE EUROPÉEN DES MÉTIERS DE LA MUSIQUE

Ce profil est un outil d'administration du service communication de l'Itemm. Suivez notre actualité sur notre page entreprise : http://fr.viadeo.com/fr/company/institut-technologique-europeen-des-metiers-de-la-musique



Centre international de formation, Pôle d'innovation, centre documentaire et technique, l'ITEMM est dédié aux métiers d'art de la facture instrumentale, au métier de la régie son spectacle et du commerce spécialisé.



L'ITEMM est né d'une volonté du parlement européen de 1988 qui appelait à la création d'un « centre européen de la facture instrumentale ». Inauguré en 1994, l'Institut technologique européen des métiers de la musique est aujourd'hui la seule structure au monde de ce type. Véritable centre de ressources des métiers techniques de la musique, l'Institut dispose dune offre de formations complète, agit pour la promotion et le développement de la filière et accompagne les entreprises.



L'ITEMM est l'une des rares écoles existantes pour la facture instrumentale proposant des formations autour de l'accord, de la réparation et de la fabrication des instruments à vent, guitares, accordéons et pianos, mais aussi sur les métiers du commerce des produits musicaux et ceux du son et du spectacle.



Labellisé Pôle national d'innovation des métiers de la musique, l'Institut propose un soutien technologique et économique aux entreprises et travaille à la valorisation et à la reconnaissance du secteur à l'échelon français et international.



Mes compétences :

Régisseur.se son

accordeur.se de piano

facteur.trice d'instruments de musique

réparateur.trice d'instruments de musique

vendeur.euse de produits musicaux

technicien.ne d'instruments de musique