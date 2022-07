Ithiel MOINDI

Bienvenue sur mon profil. Je suis actuellement en recherche d'un contrat de professionnalisation dans le cadre de mon MBA Trading Finance de marché qui débute en octobre 2022 à l'ESLSCA Business School Paris. Je recherche en tant qu'Assistant Trader, Assistant Asset Management Portfolio ou Assistant Portfolio Manager. Je possède des compétences dans le suivi des indicateurs financiers, lanalyse des marché financiers, la gestion de portefeuille, la production et lanalyse des données, la gestion des risques, administration des bases de données pour ne citer que ceux là. Dans le cadre de mes activités d'investisseur, j'ai eu à développer des compétences en money mangement, en analyse technique aux côtés des Traders de renom tels que Benoit Fernandez-Rio, Philippe Lhermine (ancien gérant de fonds), Bernard Prats-Desclaux (ancien gérant de fonds et fondateur de E-Winvest) et de Eric LeFort (l'un des fondateurs de Mogalef-Trading). Je possède également une grande appétence sur tout l'environnement de la DeFi (finance décentralisée), les smart contracts et la blockchain.