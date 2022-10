Ivan BARDIN

Depuis mai 2015 :



Directeur général d'Eco Chaleur de Brest :

- réseaux de chaleur

- incinération des déchets et valorisation énergétique



Avant mai 2015 :



> 22 ans / services publics deau potable et dassainissement :

- offres commerciales aux grandes collectivités (DSP)

- direction d'exploitation

- direction de centres de profit

- projets, offres et réalisations de travaux structurants



> 2 ans / industrie métallurgique :

- ingénieur environnement, effluents, déchets liquides et solides



> 1,5 an / volontariat aide technique (outre mer)

- hydrologie